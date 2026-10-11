"Euronews": Azərbaycan cüdoçusu karyerasının ən böyük qələbəsini qazana bilərdi
Media
- 11 oktyabr, 2026
- 00:44
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Azərbaycan cüdoçusu Uşanqi Kokauri karyerasının ən böyük qələbəsini qazana bilərdi.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Euronews"un Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatı haqqında hazırladığı məqalədə qeyd olunub.
Bildirilib ki, Kokaurinin azarkeşlərin enerjisini karyerasının ən böyük qələbəsinə çevirmək şansı olub: "Tribunalardan ucalan hər kükrəmə təzyiqi artırır, lakin, eyni zamanda, öz evində dünya çempionu titulunun mümkün olduğuna inam yaradırdı".
Qeyd edək ki, U. Kokauri Bakıda keçirilən dünya çempionatında gümüş medal qazanıb. Ümumilikdə cüdoçularımız rekord sayda medal qazanıblar.
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