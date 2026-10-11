İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    "Euronews": Azərbaycan cüdoçusu karyerasının ən böyük qələbəsini qazana bilərdi

    Media
    • 11 oktyabr, 2026
    • 00:44
    Euronews: Azərbaycan cüdoçusu karyerasının ən böyük qələbəsini qazana bilərdi

    Azərbaycan cüdoçusu Uşanqi Kokauri karyerasının ən böyük qələbəsini qazana bilərdi.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Euronews"un Bakıda keçirilən cüdo üzrə dünya çempionatı haqqında hazırladığı məqalədə qeyd olunub.

    Bildirilib ki, Kokaurinin azarkeşlərin enerjisini karyerasının ən böyük qələbəsinə çevirmək şansı olub: "Tribunalardan ucalan hər kükrəmə təzyiqi artırır, lakin, eyni zamanda, öz evində dünya çempionu titulunun mümkün olduğuna inam yaradırdı".

    Qeyd edək ki, U. Kokauri Bakıda keçirilən dünya çempionatında gümüş medal qazanıb. Ümumilikdə cüdoçularımız rekord sayda medal qazanıblar.

    Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Uşanqi Kokauri
    Euronews: Азербайджанский дзюдоист мог одержать крупнейшую победу в карьере
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