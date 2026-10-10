Azərbaycan cüdoçuları dünya çempionatında rekorda imza atıblar
Fərdi
- 10 oktyabr, 2026
- 19:18
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Azərbaycan cüdoçuları Bakıda keçirilən dünya çempionatında fərdi mübarizəni yeddi medalla başa vurublar.
"Report"un məlumatına görə, medallardan birinin əyarı qızıl, ikisi gümüş, dördü isə bürünc olub.
Oktyabrın 4-də start verilən yarışın ilk günündə Əhməd Yusifov (60 kq) dünya çempionu adını qazanıb.
Zelim Tçkayev (81 kq) və Uşanqi Kokauri (100 kq) gümüş, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq), Murad Fətiyev (90 kq) və Kənan Nəsibov (+100 kq) bürünc medal qazanıblar.
Qeyd edək ki, komandamız indiyə qədər heç bir dünya çempionatında bu uğura nail ola bilməyib.
Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan dünya çempionatına sabah qarışıq komanda yarışı ilə yekun vurulacaq.
Азербайджанские дзюдоисты завоевали на ЧМ в Баку рекордные семь медалей
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