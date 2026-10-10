İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı

    Azərbaycan cüdoçuları dünya çempionatında rekorda imza atıblar

    Fərdi
    • 10 oktyabr, 2026
    • 19:18
    Azərbaycan cüdoçuları dünya çempionatında rekorda imza atıblar

    Azərbaycan cüdoçuları Bakıda keçirilən dünya çempionatında fərdi mübarizəni yeddi medalla başa vurublar.

    "Report"un məlumatına görə, medallardan birinin əyarı qızıl, ikisi gümüş, dördü isə bürünc olub.

    Oktyabrın 4-də start verilən yarışın ilk günündə Əhməd Yusifov (60 kq) dünya çempionu adını qazanıb.

    Zelim Tçkayev (81 kq) və Uşanqi Kokauri (100 kq) gümüş, Rəşid Məmmədəliyev (73 kq), Ömər Rəcəbli (81 kq), Murad Fətiyev (90 kq) və Kənan Nəsibov (+100 kq) bürünc medal qazanıblar.

    Qeyd edək ki, komandamız indiyə qədər heç bir dünya çempionatında bu uğura nail ola bilməyib.

    Xatırladaq ki, Milli Gimnastika Arenasında təşkil olunan dünya çempionatına sabah qarışıq komanda yarışı ilə yekun vurulacaq.

    Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026 Milli Gimnastika Arenası
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали на ЧМ в Баку рекордные семь медалей
    Azerbaijani judokas win seven medals in individual events at World Championships
    44 - Tezliklə
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