Азербайджанские дзюдоисты завоевали на ЧМ в Баку рекордные семь медалей

Азербайджанские дзюдоисты завоевали в индивидуальных выступлениях на чемпионате мира в Баку семь медалей.

Как сообщает Report, этот результат стал рекордным для сборной на мировых первенствах.

Члены азербайджанской команды взяли на текущем чемпионате одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали. В первый день соревнований, которые стартовали 4 октября, Ахмед Юсифов (60 кг) стал чемпионом мира

Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) завоевали серебряные, а Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) - бронзовые медали.

Итоги чемпионата мира будут подведены завтра комадными соревнованиями. Турнир проходит на Национальной арене гимнастики.