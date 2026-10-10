Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали на ЧМ в Баку рекордные семь медалей

    Индивидуальные
    • 10 октября, 2026
    • 19:35
    Азербайджанские дзюдоисты завоевали на ЧМ в Баку рекордные семь медалей

    Азербайджанские дзюдоисты завоевали в индивидуальных выступлениях на чемпионате мира в Баку семь медалей.

    Как сообщает Report, этот результат стал рекордным для сборной на мировых первенствах.

    Члены азербайджанской команды взяли на текущем чемпионате одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали. В первый день соревнований, которые стартовали 4 октября, Ахмед Юсифов (60 кг) стал чемпионом мира

    Зелим Цкаев (81 кг) и Ушанги Кокаури (+100 кг) завоевали серебряные, а Рашид Мамедалиев (73 кг), Омар Раджабли (81 кг), Мурад Фатиев (90 кг) и Кянан Насибов (+100 кг) - бронзовые медали.

    Итоги чемпионата мира будут подведены завтра комадными соревнованиями. Турнир проходит на Национальной арене гимнастики.

    Чемпионат мира по дзюдо Сборная Азербайджана по дзюдо
    Azərbaycan cüdoçuları dünya çempionatında rekorda imza atıblar
    Azerbaijani judokas win seven medals in individual events at World Championships
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