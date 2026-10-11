На Земле наблюдается сильнейшая за последние три месяца магнитная буря
Экология
- 11 октября, 2026
- 01:16
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Магнитная буря, начавшаяся на Земле вечером 10 октября, стала самой сильной с июля.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
"На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. <...> Последний раз магнитный шторм сравнимой силы наблюдался 4 июля 2026 года", - говорится в сообщении.
Причиной геомагнитных возмущений стало достижение Земли облаками солнечной плазмы, выброшенными в космос во время мощного всплеска солнечной активности в начале недели, отмечают ученые.
Сейчас интенсивность магнитной бури соответствует уровню G3 ("сильно") по пятибалльной шкале.
Последние новости
01:33
Euronews: Азербайджанский дзюдоист мог одержать крупнейшую победу в карьереМедиа
01:16
На Земле наблюдается сильнейшая за последние три месяца магнитная буряЭкология
00:47
Минэнерго США разрешил выпуск до 4 млн баррелей нефти из резерва на фоне ураганаДругие страны
00:20
Рашад Набиев поздравил азербайджанских дзюдоистов, завоевавших медали на ЧМ в БакуИндивидуальные
00:00
Минуло шесть лет со дня четвертого ракетного обстрела армянами ГянджиВнутренняя политика
23:56
Португальская федерация футбола ожидает возвращения Роналду в сборную в ноябреФутбол
23:39
Рубио и глава японского МИД обсудили арест морпеха США на ОкинавеДругие страны
23:14
Мухтар Бабаев поддержал усилия Турции по практическим действиям на COP31Внешняя политика
22:50