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    На Земле наблюдается сильнейшая за последние три месяца магнитная буря

    Экология
    • 11 октября, 2026
    • 01:16
    На Земле наблюдается сильнейшая за последние три месяца магнитная буря

    Магнитная буря, начавшаяся на Земле вечером 10 октября, стала самой сильной с июля.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

    "На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. <...> Последний раз магнитный шторм сравнимой силы наблюдался 4 июля 2026 года", - говорится в сообщении.

    Причиной геомагнитных возмущений стало достижение Земли облаками солнечной плазмы, выброшенными в космос во время мощного всплеска солнечной активности в начале недели, отмечают ученые.

    Сейчас интенсивность магнитной бури соответствует уровню G3 ("сильно") по пятибалльной шкале.

    Геомагнитная буря
    Yer kürəsində son üç ayın ən güclü maqnit qasırğası müşahidə olunur
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