На Земле наблюдается сильнейшая за последние три месяца магнитная буря

Магнитная буря, начавшаяся на Земле вечером 10 октября, стала самой сильной с июля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

"На Земле происходит самая сильная магнитная буря за три месяца. <...> Последний раз магнитный шторм сравнимой силы наблюдался 4 июля 2026 года", - говорится в сообщении.

Причиной геомагнитных возмущений стало достижение Земли облаками солнечной плазмы, выброшенными в космос во время мощного всплеска солнечной активности в начале недели, отмечают ученые.

Сейчас интенсивность магнитной бури соответствует уровню G3 ("сильно") по пятибалльной шкале.