В Украине ответили на предложение Трампа сменить президента

Глава украинского МИД Андрей Сибига высказался по поводу заявлений американского лидера Дональда Трампа о том, что Украине "пришло время избрать нового президента".

Как сообщает Report, соответствующий пост размещен в Х-аккаунте украинского министра.

Сибига отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пользуется поддержкой народа.

"Владимир Зеленский возглавляет нашу нацию в военное время, во время войны за независимость, свободу и достоинство. Он пользуется поддержкой украинского народа, и они (граждане страны - ред.) имеют право решать. Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо справляется со своей работой", - подчеркнул глава МИД.

Он также добавил, что президент Украины "заслуживает поддержки".

Ранее Трамп в беседе с журналистами у Белого дома высказал мнение, что Украине следует избрать нового президента.