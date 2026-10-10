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    В Украине ответили на предложение Трампа сменить президента

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 22:50
    В Украине ответили на предложение Трампа сменить президента

    Глава украинского МИД Андрей Сибига высказался по поводу заявлений американского лидера Дональда Трампа о том, что Украине "пришло время избрать нового президента".

    Как сообщает Report, соответствующий пост размещен в Х-аккаунте украинского министра.

    Сибига отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пользуется поддержкой народа.

    "Владимир Зеленский возглавляет нашу нацию в военное время, во время войны за независимость, свободу и достоинство. Он пользуется поддержкой украинского народа, и они (граждане страны - ред.) имеют право решать. Заявления из-за рубежа лишь подтверждают, что он хорошо справляется со своей работой", - подчеркнул глава МИД.

    Он также добавил, что президент Украины "заслуживает поддержки".

    Ранее Трамп в беседе с журналистами у Белого дома высказал мнение, что Украине следует избрать нового президента.

    Андрей Сибига Владимир Зеленский Дональд Трамп Российско-украинский конфликт
    Rəsmi Kiyev Trampın Ukraynada yeni prezident seçilməsinə dair sözlərinə cavab verib
    Ukraine responds to Trump's call for new president
    MiniBoss
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