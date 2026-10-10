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    Рубио и глава японского МИД обсудили арест морпеха США на Окинаве

    Другие страны
    • 10 октября, 2026
    • 23:39
    Рубио и глава японского МИД обсудили арест морпеха США на Окинаве

    Госсекретарь США Марко Рубио провел телефонный разговор с главой японского МИД Тосимицу Мотэги, в котором обсудил арест военнослужащего Корпуса морской пехоты США по подозрению в убийстве жительницы южного острова Окинава.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе американского Госдепартамента.

    "Рубио выразил искренние соболезнования в связи со смертью гражданки Японии на Окинаве, а также подчеркнул решимость Соединенных Штатов поддерживать связь и в полной мере сотрудничать с правительством Японии и местными властями в ходе проведения расследования", - говорится в сообщении.

    Напомним, что 4 октября на Окинаве арестовали 20-летнего военнослужащего США по подозрению в убийстве и ограблении 39-летней женщины в городе Наха. Ее тело нашли в местной гостинице, а предполагаемого убийцу обнаружили по записям с камер видеонаблюдения. По данным следствия, он задушил женщину и затем забрал ее кошелек и другие личные вещи.

    Арестованный американец причастность к убийству отрицает.

    Марко Рубио Тосимицу Мотэги Телефонные разговоры
    Rubio və Moteqi Okinavada ABŞ dəniz piyadasının həbsini müzakirə edib
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