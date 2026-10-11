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    Минэнерго США разрешил выпуск до 4 млн баррелей нефти из резерва на фоне урагана

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 00:47
    Минэнерго США разрешил выпуск до 4 млн баррелей нефти из резерва на фоне урагана

    Министерство энергетики США разрешило экстренно предоставить до 4 млн барр. нефти из стратегического резерва страны для устранения перебоев с поставками из-за урагана в Мексиканском заливе.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

    Компании ExxonMobil и BP America смогут получить до 2 млн барр. нефти каждая. В рамках соглашений они обязаны вернуть полученные объемы в 2027 году с дополнительным количеством нефти, что позволит пополнить стратегический резерв без дополнительных расходов.

    Министр энергетики США Крис Райт заявил, что решение позволит поддержать работу нефтеперерабатывающих заводов и ограничить перебои с поставками топлива.

    "Помимо содействия минимизации перебоев с поставками, эти экстренные соглашения также обяжут Exxon и BP вернуть в резерв больше баррелей, чем они сейчас получают, что сэкономит налогоплательщикам миллионы долларов", - отметил он.

    Соглашение с ExxonMobil предусматривает ускорение поставок ранее выделенной компании нефти из стратегического резерва для удовлетворения текущих потребностей.

    Ураган "Исаиас" обрушился на побережье Мексиканского залива во Флориде вечером 9 октября, вызвав сильный ветер и проливные дожди. Он достиг побережья как ураган второй категории с порывами ветра до 175 км/ч, после чего ослаб до посттропического циклона. В результате разгула стихии погибли по меньшей мере два человека.

    Минэнерго США Стратегический нефтяной резерв США
    ABŞ-də qasırğa fonunda ehtiyatdan 4 milyon barelədək neftin buraxılmasına icazə verilib
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