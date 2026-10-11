Минэнерго США разрешил выпуск до 4 млн баррелей нефти из резерва на фоне урагана

Министерство энергетики США разрешило экстренно предоставить до 4 млн барр. нефти из стратегического резерва страны для устранения перебоев с поставками из-за урагана в Мексиканском заливе.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Компании ExxonMobil и BP America смогут получить до 2 млн барр. нефти каждая. В рамках соглашений они обязаны вернуть полученные объемы в 2027 году с дополнительным количеством нефти, что позволит пополнить стратегический резерв без дополнительных расходов.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что решение позволит поддержать работу нефтеперерабатывающих заводов и ограничить перебои с поставками топлива.

"Помимо содействия минимизации перебоев с поставками, эти экстренные соглашения также обяжут Exxon и BP вернуть в резерв больше баррелей, чем они сейчас получают, что сэкономит налогоплательщикам миллионы долларов", - отметил он.

Соглашение с ExxonMobil предусматривает ускорение поставок ранее выделенной компании нефти из стратегического резерва для удовлетворения текущих потребностей.

Ураган "Исаиас" обрушился на побережье Мексиканского залива во Флориде вечером 9 октября, вызвав сильный ветер и проливные дожди. Он достиг побережья как ураган второй категории с порывами ветра до 175 км/ч, после чего ослаб до посттропического циклона. В результате разгула стихии погибли по меньшей мере два человека.