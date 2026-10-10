Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Португальская федерация футбола ожидает возвращения Роналду в сборную в ноябре

    Футбол
    • 10 октября, 2026
    • 23:56
    Португальская федерация футбола ожидает возвращения Роналду в сборную в ноябре

    Глава Португальской федерации футбола Педру Проэнса надеется, что пятикратный обладатель "золотого мяча" Криштиану Роналду вернется в сборную к ноябрьским матчам Лиги наций.

    Как передает Report, слова функционера приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х.

    "Федерация, тренер, все товарищи по команде настроены одинаково: мы хотим возвращения Криштиану. Я ожидаю его возвращения уже во время ноябрьской международной паузы. Криштиану тоже готов вернуться. Он лучший за все времена", - сказал Проэнса.

    При этом газета Mirror утверждала, что федерация приняла решение отстранить Роналду от выступлений за сборную, аналогичную версию выдвинула газета A Bola.

    Ранее стало известно, что Роналду покинул расположение сборной Португалии накануне игры третьего тура группового этапа Лиги наций с датчанами (4:2). Нападающий заявил, что в будущем расскажет о причинах подобного решения. Форвард не вышел на поле в игре второго тура с норвежцами (2:1).

    Позднее игрок принес извинения и рассказал, что не планирует завершать карьеру в сборной.

    Криштиану Роналду
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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