Португальская федерация футбола ожидает возвращения Роналду в сборную в ноябре

Глава Португальской федерации футбола Педру Проэнса надеется, что пятикратный обладатель "золотого мяча" Криштиану Роналду вернется в сборную к ноябрьским матчам Лиги наций.

Как передает Report, слова функционера приводит журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети Х.

"Федерация, тренер, все товарищи по команде настроены одинаково: мы хотим возвращения Криштиану. Я ожидаю его возвращения уже во время ноябрьской международной паузы. Криштиану тоже готов вернуться. Он лучший за все времена", - сказал Проэнса.

При этом газета Mirror утверждала, что федерация приняла решение отстранить Роналду от выступлений за сборную, аналогичную версию выдвинула газета A Bola.

Ранее стало известно, что Роналду покинул расположение сборной Португалии накануне игры третьего тура группового этапа Лиги наций с датчанами (4:2). Нападающий заявил, что в будущем расскажет о причинах подобного решения. Форвард не вышел на поле в игре второго тура с норвежцами (2:1).

Позднее игрок принес извинения и рассказал, что не планирует завершать карьеру в сборной.