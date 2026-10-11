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    Portuqaliya Futbol Federasiyası Ronaldunun noyabrda milli komandaya qayıdacağına ümid edir

    Futbol
    • 11 oktyabr, 2026
    • 02:09
    Portuqaliya Futbol Federasiyası Ronaldunun noyabrda milli komandaya qayıdacağına ümid edir

    Portuqaliya Futbol Federasiyasının rəhbəri Pedru Proensa ümid edir ki, "Qızıl top"un beşqat sahibi Kriştianu Ronaldu Millətlər Liqasının noyabr matçlarına milli komandaya qayıdacaq.

    "Report" xəbər verir ki, funksionerin sözlərini jurnalist Fabritsio Romano "X" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində paylaşıb.

    "Federasiya, məşqçi, bütün komanda yoldaşları eyni fikirdədir: biz Kriştianunun qayıtmasını istəyirik. Mən onun elə noyabrdakı beynəlxalq fasilə zamanı qayıtmasını gözləyirəm. Kriştianu da qayıtmağa hazırdır. O bütün dövrlərin ən yaxşısıdır", - Proensa bildirib.

    Bununla belə, "Mirror" qəzeti federasiyanın Ronaldunu milli komandadakı çıxışlarından kənarlaşdırmaq qərarı qəbul etdiyini iddia edib, analoji versiyanı "A Bola" qəzeti də irəli sürüb.

    Xatırladaq ki, Ronaldu Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin üçüncü turunda danimarkalılarla oyun (4:2) ərəfəsində Portuqaliya yığmasının düşərgəsini tərk edib. Hücumçu bildirib ki, gələcəkdə bu qərarın səbəbləri barədə danışacaq. Forvard norveçlilərlə ikinci tur oyununda (2:1) meydana çıxmamışdı.

    Daha sonra oyunçu üzr istəyib və millidəki karyerasını başa vurmağı planlaşdırmadığını deyib.

    Kriştianu Ronaldu UEFA Millətlər Liqası Futbol üzrə Portuqaliya millisi
    Португальская федерация футбола ожидает возвращения Роналду в сборную в ноябре
    MiniBoss
    MiniBoss

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