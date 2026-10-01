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    "Marca": Ronaldu Portuqaliya yığmasında karyerasını başa vura bilər

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2026
    • 00:37
    Marca: Ronaldu Portuqaliya yığmasında karyerasını başa vura bilər

    "Qızıl top"un beşqat qalibi Kriştianu Ronaldu Portuqaliya yığmasında çıxışlarını başa vura bilər.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Marca" qəzeti xəbər verib.

    Futbolçu sonra UEFA Millətlər Liqasının Danimarka komandası ilə oktyabrın 1-də keçiriləcək matçından əvvəl Portuqaliya millisini tərk etmək qərarına münasibət bildirib. O, bunu daha sonra izah etməyə söz verib.

    "Milli komandanın baş məşqçisinin mətbuat konfransından və Portuqaliya Futbol Federasiyasının prezidenti ilə söhbətdən sonra komandanın məşq toplanışını tərk etmək qərarına gəldim. Bir vaxtlar bütün həmişə sadiq olduğum milli komandadan ayrılmağımın səbəbləri barədə Portuqaliya xalqına həqiqəti söyləyəcəyəm", - 41 yaşlı oyunçu deyib.

    Xatırladaq ki, Ronaldu UEFA Millətlər Liqasının norveçlilərlə son matçında ehtiyatda qalıb (2:1). Ronaldu Çempionlar Liqasının beşqat qalibi, Avropa çempionu, Millətlər Liqasının iki dəfə qalibi olub. Milli komandalar, Avropa çempionatları, Çempionlar Liqası, klub dünya çempionatları tarixində qol sayına görə rekordlara sahibdir.

    Futbolçu 2022-ci ilin dekabrından Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" komandasında çıxış edir. Hücumçu karyerası boyunca Portuqaliyanın "Sportinq", İngiltərənin "Mançester Yunayted", İspaniyanın "Real" və İtaliyanın "Yuventus" klublarında da oynayıb. Ronaldunun karyerasında 979 qol var, onlardan 146-sı millidə, 833-ü klub səviyyəsindədir.

    Kriştianu Ronaldu Futbol üzrə Portuqaliya millisi Karyera
    Marca: Роналду может завершить карьеру в сборной Португалии
    MiniBoss
    MiniBoss

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