Marca: Роналду может завершить карьеру в сборной Португалии

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду может завершить выступления за сборную Португалии по футболу после отъезда из расположения национальной команды.

Как передает Report, об этом сообщает газета Marca.

Позднее футболист прокомментировал свое решение покинуть сборную Португалии перед матчем Лиги наций УЕФА с командой Дании, который состоится 1 октября. Он пообещал объясниться позднее.

"После пресс-конференции главного тренера национальной сборной и разговора с президентом Португальской футбольной федерации я принял решение покинуть тренировочный сбор команды. В свое время я расскажу правду всему португальскому народу о причинах моего отъезда из сборной, которой я всегда был предан", - заявил 41-летний игрок.

Напомним, что Роналду остался в запасе в прошлом матче Лиги наций УЕФА с норвежцами (2:1).

Роналду является пятикратным победителем Лиги чемпионов, становился чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций. Ему принадлежат рекорды по числу голов в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. Футболист с декабря 2022 года выступает за "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, по ходу карьеры нападающий также играл за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус". На счету Роналду 979 голов в карьере, 146 из них - за сборную, 833 - на клубном уровне.