© repubblica.it

Баку. 26 февраля.REPORT.AZ/ В Риме выпал аномальный для этого времени года снегопад.

Об cообщает Report со ссылкой на Le Repubblica.

Cегодня в итальянской столице закрыли все школы.

«Было подписано постановление, которое предусматривает закрытие школ всех уровней, включая детские сады, на территории Рима в понедельник, 26 февраля», — говорится в заявлении мэра города.

Сообщается, что холодный фронт пришел из Сибири и движется с севера на юг Италии.

Температура воздуха в Риме опускалась до -5°С.