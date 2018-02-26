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    В Риме выпал аномальный для этого времени года снегопад

    В столице Италии закрыты все школы© repubblica.it

    Баку. 26 февраля.REPORT.AZ/ В Риме выпал аномальный для этого времени года снегопад.

    Об cообщает Report со ссылкой на Le Repubblica.

    Cегодня в итальянской столице закрыли все школы.

    «Было подписано постановление, которое предусматривает закрытие школ всех уровней, включая детские сады, на территории Рима в понедельник, 26 февраля», — говорится в заявлении мэра города.

    Сообщается, что холодный фронт пришел из Сибири и движется с севера на юг Италии.

    Температура воздуха в Риме опускалась до -5°С.

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