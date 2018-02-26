Баку. 26 февраля.REPORT.AZ/ В Риме выпал аномальный для этого времени года снегопад.
Об cообщает Report со ссылкой на Le Repubblica.
Cегодня в итальянской столице закрыли все школы.
«Было подписано постановление, которое предусматривает закрытие школ всех уровней, включая детские сады, на территории Рима в понедельник, 26 февраля», — говорится в заявлении мэра города.
Сообщается, что холодный фронт пришел из Сибири и движется с севера на юг Италии.
Температура воздуха в Риме опускалась до -5°С.
Viktoriya Lebedeva - DementyevaАвтор новости
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