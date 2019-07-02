В результате взрыва на танкере в Нигерии погибли 50 человек

В результате взрыва на бензовозе провинции Бенуэ в Нигерии погибли как минимум 50, ранены 70 человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил один из ответственных лиц провинции Бенуэ Христофер Ави.

Отмечается, что инцидент произошел при попытке жителей выгрузить бензин из бензовоза.

По его словам, уже извлечены тела 50 погибших. Сообщается о ранении 70 людей и множестве пропавших без вести.

Раненые госпитализированы, расположенные поблизости дома сгорели дотла.

Причины взрыва расследуются.