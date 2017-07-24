Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35 человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 июля. REPORT.AZ/ Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 35 человек. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил правительственный чиновник Афганистана.
*** 09:22
По меньшей мере 24 человека погибли при взрыве, устроенном смертником в Кабуле. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал Tolo News, об этом заявили в офисе второго заместителя премьер-министра Афганистана, рядом с домом которого и произошел теракт.
Смертник на автомобиле подорвался в одном из районов Кабула сегодня утром. В результате взрыва ранения получили 42 человека.
Взрыв прогремел неподалеку от дома второго замглавы исполнительной власти Афганистана Мохаммада Мохакика.
По предварительным данным, ответственность за взрыв взял на себя "Талибан".
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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