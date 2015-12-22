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    Число жертв крушения самолета близ Нью-Дели возросло до 10 - ОБНОВЛЕНО

    При падении самолет врезался в стену, а затем упал в технический водоем и загорелся

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Число жертв крушения самолета пограничных сил Индии у аэропорта столицы страны Нью-Дели возросло до 10 человек, сообщает Report со ссылкой на телеканал NDTV.

    *** 09:52

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Четыре человека погибли в результате крушения небольшого самолета пограничных сил Индии у аэропорта столицы страны Нью-Дели, cообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ.  

    На борту самолета Super King находились десять человек. Крушение произошло вскоре после того, как самолет начал набирать высоту. При падении самолет врезался в стену, а затем упал в технический водоем и загорелся.

    На место аварии выехал министр внутренних дел Раджнатх Сингх.

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