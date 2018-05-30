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    В Париже ливнем затопило метро и улицы - ВИДЕО

    Поезда не останавливались на станциях Журден и Кремлен-Бисетр

    Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Из-за ливня  в Париже оказались затоплены улицы и некоторые станции метро, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

    Местные СМИ сообщают, что поезда не останавливались на станциях Журден и Кремлен-Бисетр, расположенных на линиях 11 и 7. Кроме того, была прервана работа первой линии парижского метрополитена. Она до сих пор не восстановлена.

    Из-за непогоды представителям местных властей пришлось эвакуировать 450 человек из здания в коммуне Шатне-Малабри на юго-западе Парижа.

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