В Париже ливнем затопило метро и улицы - ВИДЕО

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Из-за ливня в Париже оказались затоплены улицы и некоторые станции метро, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Местные СМИ сообщают, что поезда не останавливались на станциях Журден и Кремлен-Бисетр, расположенных на линиях 11 и 7. Кроме того, была прервана работа первой линии парижского метрополитена. Она до сих пор не восстановлена.

Из-за непогоды представителям местных властей пришлось эвакуировать 450 человек из здания в коммуне Шатне-Малабри на юго-западе Парижа.