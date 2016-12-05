В Пакистане при пожаре в отеле погибли 11 человек - ВИДЕО

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Одиннадцатъ человек погибли, еще 30 пострадали в результате пожара, произошедшего в одном из отелей Карачи.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Доон".

Инцидент произошел рано утром в гостинице "Риджент плаза". Пожар начался в кухонном помещении, после чего огонь быстро распространился вверх по всем этажам отеля. Оперативно прибывшим на место происшествия трем пожарным расчетам удалось потушить пламя только через три часа. Вместе с тем поисково-спасательная операция еще не закончена, поскольку из здания эвакуированы не все постояльцы.

Причина возгорания пока не установлена.