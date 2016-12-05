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    В Пакистане при пожаре в отеле погибли 11 человек - ВИДЕО

    Инцидент произошел рано утром в гостинице Риджент плаза

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Одиннадцатъ человек погибли, еще 30 пострадали в результате пожара, произошедшего в одном из отелей Карачи.

    Как передает Report, об этом сообщает газета "Доон".

    Инцидент произошел рано утром в гостинице "Риджент плаза". Пожар начался в кухонном помещении, после чего огонь быстро распространился вверх по всем этажам отеля. Оперативно прибывшим на место происшествия трем пожарным расчетам удалось потушить пламя только через три часа. Вместе с тем поисково-спасательная операция еще не закончена, поскольку из здания эвакуированы не все постояльцы.

    Причина возгорания пока не установлена.

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