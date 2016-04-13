В Пакистане боевики убили шестерых полицейских, еще 15 взяли в заложники

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Боевики убили по меньшей мере шестерых полицейских в пакистанской провинции Пенджаб, передает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

Согласно данным, в ходе перестрелки с полицией в округе Раджанпур боевики также взяли в заложники 15 стражей порядка.

Отметим, что со 2 апреля в провинции Пенджаб проходит широкомасштабная антитеррористическая операция, в которой задействованы 1 600 сотрудников отдела по борьбе с терроризмом, рейнджеров, военных и полицейских.