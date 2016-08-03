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    В Лондоне усиливают полицейские патрули для предотвращения терактов

    Глава лондонской полиции: Важно, чтобы на улицах были офицеры с оружием, которые смогут ответить на угрозу

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ На улицах Лондона c cегодняшнего дня появится больше вооруженных полицейских. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили мэр Лондона Садик Хан и глава лондонской полиции сэр Бернард Хоган-Хоу.

    Власти города пошли на такие меры после участившихся  террористических нападений в Европе, в частности на Лазурном берегу Франции, где грузовик въехал в толпу праздновавших День взятия Бастилии на набережной Ниццы.

    "Нападения произошли в Германии, в Бельгии, во Франции, и с нашей стороны было бы глупо это игнорировать, поэтому важно, чтобы на улицах были офицеры с оружием, которые смогут ответить на угрозу", - заявил Хоган-Хоу.

    По его словам, вооруженные полицейские будут патрулировать некоторые районы города круглые сутки. В первую очередь, речь идет о туристических достопримечательностях и местах скопления людей.

    Ранее полиция сообщала о планах увеличить количество вооруженных полицейских на улицах города на 600 человек.

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