В Лондоне усиливают полицейские патрули для предотвращения терактов

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ На улицах Лондона c cегодняшнего дня появится больше вооруженных полицейских. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили мэр Лондона Садик Хан и глава лондонской полиции сэр Бернард Хоган-Хоу.

Власти города пошли на такие меры после участившихся террористических нападений в Европе, в частности на Лазурном берегу Франции, где грузовик въехал в толпу праздновавших День взятия Бастилии на набережной Ниццы.

"Нападения произошли в Германии, в Бельгии, во Франции, и с нашей стороны было бы глупо это игнорировать, поэтому важно, чтобы на улицах были офицеры с оружием, которые смогут ответить на угрозу", - заявил Хоган-Хоу.

По его словам, вооруженные полицейские будут патрулировать некоторые районы города круглые сутки. В первую очередь, речь идет о туристических достопримечательностях и местах скопления людей.

Ранее полиция сообщала о планах увеличить количество вооруженных полицейских на улицах города на 600 человек.