Полиция Лондона подтвердила гибель шести человек при пожаре в высотке - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ Полиция Лондона подтвердила гибель шести человек при пожаре в высотном жилом доме Grenfell Tower. При этом число погибших может возрасти, сообщает Report cо ссылкой на СNN.

По данным полиции, личность погибших пока не установлена, это потребует времени.

Отметим, что пожар в здании до сих пор не потушен, пожарные продолжают предпринимать действия по ликвидации возгорания.

*** 11:43

По меньшей мере несколько человек погибли, более 50 получили ранения при пожаре в высотном жилом доме Grenfell Tower. Как сообщает Report, об этом заявил комиссар пожарной бригады Лондона Дэни Коттон.

Он отметил, что точное число погибших пока неизвестно, поскольку пожар не удалось погасить до сих пор.

"За 29 лет, что я являюсь пожарным, я никогда не видел ничего подобного, такого же масштаба. Это очень крупный пожар", - заявил Д. Коттон.

По словам очевидцев, в горящем здании до сих пор находятся люди.

**10:03

По меньшей мере 30 человек пострадали при пожаре в высотном жилом доме Grenfell Tower. Как сообщает Report, об этом сообщила служба скорой помощи британской столицы на своей странице в Twitter.

Все пострадавшие были доставлены в больницы города.

*** 09:08

На западе Лондона горит многоэтажный жилой дом. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, 27-этажное здание полностью охвачено огнем.

К зданию Grenfell Tower в лондонском районе Северный Кенсингтон были отправлены около 40 пожарных машин и 200 пожарных, которым пока не удается справиться с огнем.

Сообщается о пострадавших от дыма, им оказывают помощь медики, однако точное число пока не приводится.

Очевидцы сообщают, что доступ к зданию для пожарных машин крайне затруднен из-за слишком узких подъездных путей.