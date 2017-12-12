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    В Казахстане за год предотвратили 11 терактов

    Комитет нацбезопасности: В стране обеспечена стабильная обстановка© AP

    Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана в этом году предотвратил 11 акций террористического характера.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель председателя КНБ Нургали Билисбеков.

    "Предотвращено проведение 11 насильственных акций террористического характера в 2017 году", - заявил он на встрече в верхней палате парламента республики, посвященной поправкам в законодательство по вопросам противодействия экстремизму и терроризму.

    Н. Билисбеков отметил, что в стране обеспечена стабильная обстановка.

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