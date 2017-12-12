В Казахстане за год предотвратили 11 терактов

© AP

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана в этом году предотвратил 11 акций террористического характера.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил заместитель председателя КНБ Нургали Билисбеков.

"Предотвращено проведение 11 насильственных акций террористического характера в 2017 году", - заявил он на встрече в верхней палате парламента республики, посвященной поправкам в законодательство по вопросам противодействия экстремизму и терроризму.

Н. Билисбеков отметил, что в стране обеспечена стабильная обстановка.