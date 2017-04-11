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    Страны G7 обсудят санкции в отношении России из-за Сирии

    В итальянском городе Лукка проходит специальное заседание по Сирии в рамках встречи глав МИД стран Большой семерки

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и их ближневосточные партнеры встретились в Италии в попытке выработать единую позицию по сирийскому конфликту и роли России в нем, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

    В заседании, которое началось сегодня утром  помимо глав МИД из стран G7 участвуют также их партнеры из Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Катара.

    В ходе встречи страны G7 обсудят возможность введения  санкций против России из-за Сирии.

    Напомним, встреча  министров  иностранных дел стран G7 проходит в итальянском городе Лукка 10-11 апреля.  

    Это заседание глав внешнеполитических ведомств  предваряет саммит G7 на Сицилии, запланированный на конец мая.

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