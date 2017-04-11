Страны G7 обсудят санкции в отношении России из-за Сирии

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Министры иностранных дел стран "Большой семерки" и их ближневосточные партнеры встретились в Италии в попытке выработать единую позицию по сирийскому конфликту и роли России в нем, передает Report со ссылкой на Би-би-си.

В заседании, которое началось сегодня утром помимо глав МИД из стран G7 участвуют также их партнеры из Турции, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании и Катара.

В ходе встречи страны G7 обсудят возможность введения санкций против России из-за Сирии.

Напомним, встреча министров иностранных дел стран G7 проходит в итальянском городе Лукка 10-11 апреля.

Это заседание глав внешнеполитических ведомств предваряет саммит G7 на Сицилии, запланированный на конец мая.