В Индонезии ограничили доступ к соцсетям

Правительство Индонезии временно ограничило доступ к фотографиям и видеороликам в социальных сетях и мессенджерах на фоне беспорядков в Джакарте, начавшихся после объявлениях результатов всеобщих выборов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Чтобы не допустить распространения ложных новостей и подстрекательских сообщений, мы временно ограничили доступ к определенным функциям в социальных сетях", - заявил министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Индонезии Виранто.

Министр подчеркнул, что данная мера временная, но когда она будет отменена, не уточнил.

Отметим, что число задержанных из-за оппозиционных протестов после объявления итогов всеобщих выборов в Индонезии возросло до 58 человек.