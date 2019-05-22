​Число задержанных из-за протестов в Индонезии возросло до 58

Число задержанных из-за протестов и беспорядков, начавшихся в Джакарте после объявления итогов всеобщих выборов, увеличилось до 58 человек.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Jakarta Post .
"Мы задержали 58 человек, они подозреваются в подстрекательстве к беспорядкам", - сказал официальный представитель полиции М. Икбал. По его словам, действия протестующих у здания избирательной комиссии накануне вечером и сегодня утром готовились заранее. "Есть указания на то, что участники беспорядков, в основном, проживают не в Джакарте и им заплатили", - добавил он.
Ранее сообщалось о шести погибших в результате столкновений в Джакарте.
Tural AsadiАвтор новости