​Число задержанных из-за протестов в Индонезии возросло до 58

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Число задержанных из-за протестов и беспорядков, начавшихся в Джакарте после объявления итогов всеобщих выборов, увеличилось до 58 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Jakarta Post .

"Мы задержали 58 человек, они подозреваются в подстрекательстве к беспорядкам", - сказал официальный представитель полиции М. Икбал. По его словам, действия протестующих у здания избирательной комиссии накануне вечером и сегодня утром готовились заранее. "Есть указания на то, что участники беспорядков, в основном, проживают не в Джакарте и им заплатили", - добавил он.

Ранее сообщалось о шести погибших в результате столкновений в Джакарте.