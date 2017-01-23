В Индии число погибших в результате схода поезда с рельсов возросло до 41

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Число жертв схода с рельсов поезда на востоке Индии возросло до 41, еще 68 человек получили ранения. Сегодня на месте катастрофы были найдены тела еще двоих погибших. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в местной полиции.

Ранее сообщалось о 39 погибших и 50 раненых.

В ночь на 22 января на границе штатов Орисса и Андхра-Прадеш с рельсов сошли восемь из 22 вагонов скорого поезда и локомотив. Поезд следовал из города Джагдалпур в город Бхубанешвар — столицу штата Орисса.