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В ходе беспорядков в Шри-Ланке ранены 16 военнослужащих

В ходе беспорядков в Шри-Ланке ранены 16 военнослужащих В беспорядках в ходе акций протестов у здания парламента в столице Шри-Ланки - Коломбо 16 военнослужащих получили ранения.
Другие страны
14 июля 2022 г. 13:26
В ходе беспорядков в Шри-Ланке ранены 16 военнослужащих

В беспорядках в ходе акций протестов у здания парламента в столице Шри-Ланки - Коломбо 16 военнослужащих получили ранения.

Как передает Report cо ccылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил представитель сухопутных войск Шри-Ланки Нилантха Премаратне.

"На военных напали с железными и деревянными палками, которые от полученных увечий потеряли сознание, после чего нападавшие отобрали у них две винтовки вместе с боеприпасами", - сообщила ланкийская газета Daily Mirror со слов Премаратне. Представитель военных уточнил, что в настоящее время раненые находятся в стабильном состоянии.

Число пострадавших во время массовых акций протестов в Шри-Ланке, прошедших в Коломбо, достигло 103 человек.

Из-за протестов в Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение.

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Версия на английском языке Six soldiers injured in riots in Sri Lanka

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