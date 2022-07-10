Число пострадавших на протестах в Шри-Ланке превысило 100

Число пострадавших во время массовых акций протестов в Шри-Ланке, прошедших в Коломбо, достигло 103 человек.

Число пострадавших во время массовых акций протестов в Шри-Ланке, прошедших в Коломбо, достигло 103 человек.

Как передает Report, об этом со ссылкой на представителей сферы здравоохранения страны сообщил новостной портал News First .

В национальной больнице Коломбо заявили, что в настоящее время 55 человек проходят стационарное лечение в медицинском учреждении. Один из получивших ранения в ходе протестов находится в отделении интенсивной терапии. Информации о погибших нет.

Кроме того, в беспорядках пострадали 11 журналистов, освещавших протестные акции в разных районах Коломбо.