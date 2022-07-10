О нас

Число пострадавших на протестах в Шри-Ланке превысило 100

Число пострадавших на протестах в Шри-Ланке превысило 100 Число пострадавших во время массовых акций протестов в Шри-Ланке, прошедших в Коломбо, достигло 103 человек.
Другие страны
10 июля 2022 г. 11:48
Число пострадавших на протестах в Шри-Ланке превысило 100

Число пострадавших во время массовых акций протестов в Шри-Ланке, прошедших в Коломбо, достигло 103 человек.

Как передает Report, об этом со ссылкой на представителей сферы здравоохранения страны сообщил новостной портал News First.

В национальной больнице Коломбо заявили, что в настоящее время 55 человек проходят стационарное лечение в медицинском учреждении. Один из получивших ранения в ходе протестов находится в отделении интенсивной терапии. Информации о погибших нет.

Кроме того, в беспорядках пострадали 11 журналистов, освещавших протестные акции в разных районах Коломбо.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Şri-Lankada etirazlar zamanı xəsarət alanların sayı 100-ü ötüb

Экслюзивные новости

ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются Азеригазу
ГРС Управления экспорта газа SOCAR передаются "Азеригазу"
8 июля 2022 г. 14:40
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
Чилийский депутат: Азербайджан сыграл важную роль в борьбе с пандемией
8 июля 2022 г. 13:55
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
Чилийский депутат: Опыт Азербайджана в энергетике важен для стран Тихоокеанского альянса
8 июля 2022 г. 11:01
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
Спилиотис: ЧБТР поддерживает развитие ненефтяного сектора в Азербайджане
7 июля 2022 г. 19:30
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
Генсек: ЧБТР готов помочь реализации трансграничных проектов на Южном Кавказе
7 июля 2022 г. 19:11
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi