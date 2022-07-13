В Шри-Ланке объявлено чрезвычайное положение

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, назначенный исполняющим обязанности президента республики, объявил в стране чрезвычайное положение. Он также ввел комендантский час в Западной провинции Шри-Ланки — наиболее густонаселенной части острова, где

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, назначенный исполняющим обязанности президента республики, объявил в стране чрезвычайное положение. Он также ввел комендантский час в Западной провинции Шри-Ланки — наиболее густонаселенной части острова, где располагается фактическая столица страны Коломбо.

Об этом передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Премьер-министр также приказал силам безопасности арестовывать тех, кто ведет себя хулигански",— сообщила ланкийская газета Daily Mirror.

Ранее агентство France-Presse со ссылкой на официальных лиц Шри-Ланки сообщило, что президент республики Готабая Раджапакса покинул страну, передав одному из высокопоставленных чиновников заявление об отставке. Политический кризис в островном государстве вспыхнул на фоне дефолта и тяжелой экономической ситуацией. Летом в стране начались массовые протесты, 9 июля протестующие штурмовали резиденцию президента.