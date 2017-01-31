В CША грузовик въехал в толпу людей, есть погибшие

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В Луисвилле, штат Кентукки, грузовик въехал в толпу людей, в результате чего погибли два человека, еще семеро получили ранения, сообщает Report cо ссылкой на ABC News.

По данным телеканала, водитель транспортного средства был сильно пьян. Экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови 37-летнего Чада Эрдлея превысила разрешенную норму в пять раз.

Отмечается, что Эрдлей въехал в толпу посетителей ночных клубов La Movida и O'Dolly, которые вышли перекусить на улицу к фургону-кафе.