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    В CША грузовик въехал в толпу людей, есть погибшие

    Нетрезвый водитель въехал в толпу посетителей ночных клубов La Movida и O'Dolly, вышедших перекусить на улицу

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/  В Луисвилле, штат Кентукки, грузовик въехал в толпу людей, в результате чего погибли два человека, еще семеро получили ранения, сообщает Report cо ссылкой на ABC News.

    По данным телеканала, водитель транспортного средства был сильно пьян. Экспертиза показала, что уровень алкоголя в крови 37-летнего Чада Эрдлея превысила разрешенную норму в пять раз. 

    Отмечается, что Эрдлей въехал в толпу посетителей ночных клубов La Movida и O'Dolly, которые вышли перекусить на улицу к фургону-кафе.

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