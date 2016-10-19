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    В Австрии пригородный поезд врезался в товарные вагоны, пострадали 16 человек

    Причины, почему вагоны откатились со вспомогательного пути, выясняются

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ В Австрии пригородный пассажирский поезд врезался в бесхозные товарные вагоны, в результате ЧП пострадали 16 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, инцидент произошел близ вокзала города Визельбург (федеральная земля Нижняя Австрия). 

    По информации, два товарных вагона сами откатились со вспомогательного пути, а затем в них врезался пригородный поезд, который следовал из Санкт-Пёльтена в город Шайбс.

    Причины, почему вагоны откатились со вспомогательного пути, выясняются.

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