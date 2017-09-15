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    Участники переговоров в Астане согласовали документы о четырех зонах деэскалации в Сирии

    Идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в сирийской провинции Идлиб

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Участники переговоров по Сирии согласовали совместное заявление по итогам переговоров в Астане о четырех зонах деэскалации в Сирии, а также четыре связанных с этим документа, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Согласовали совместное заявление и все четыре документа", - заявил источник в одной из делегаций.

    На сегодняшний день в Сирии созданы три зоны деэскалации: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска - в районе Восточной Гуты, а также на границе Сирии с Иорданией - в провинции Деръа.

    Помимо этого идет работа по запуску еще одной зоны деэскалации в провинции Идлиб.

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