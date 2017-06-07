Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР, сообщает Report.

"Я назначу новым директором ФБР Кристофера Рея, безупречного профессионала", - написал Трамп в своем Twitter.

Президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми 10 мая.

Кристоферу Эшли Рею 50 лет. Он выпускник юридического факультета Йельского университета.

В 2001 году стал заместителем генерального прокурора. В 2005 году президентом Джорджем Бушем был назначен помощником генпрокурора в уголовном суде.