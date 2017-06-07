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    Трамп выбрал нового главу ФБР

    Президент США решил назначить на эту должность Кристофера Рея

    Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп выбрал нового главу ФБР, сообщает Report.

    "Я назначу новым директором ФБР Кристофера Рея, безупречного профессионала", - написал Трамп в своем Twitter.

    Президент США Дональд Трамп уволил главу Федерального бюро расследований Джеймса Коми 10 мая. 

    Кристоферу Эшли Рею 50 лет. Он выпускник юридического факультета Йельского университета.

    В 2001 году стал заместителем генерального прокурора. В 2005 году президентом Джорджем Бушем был назначен помощником генпрокурора в уголовном суде.

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