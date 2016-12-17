Трамп: Внешняя политика США нуждается в новом направлении

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп обещает, что внешняя политика США с приходом его администрации примет новый курс, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Наша внешняя политика нуждается в новом направлении", - сказал Д.Трамп, выступая перед сторонниками в Орландо (штат Флорида) в рамках своего "благодарственного тура".

Он повторил, что "вместо того, чтобы перестраивать иностранные государства, мы перестроим нашу страну".

"Слишком долго мы переходили от одного безответственного вторжения к другому в страны, о которых большинство из вас даже не слышали раньше, это безумие и это кончится! Администрация Трампа будет заботиться о национальных интересах США прежде всего", - отметил Д.Трамп.

Трамп был избран президентом США на состоявшихся 8 ноября выборах, он вступит в должность после инаугурации, которая состоится 20 января.