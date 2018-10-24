Трамп усомнился в своем выборе председателя ФРС

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп считает, что назначение Джерома Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы (ФРС) было ошибкой.

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal.

По мнению президента, каждый раз, когда Соединенные Штаты "совершают что-то великое", Пауэлл повышает процентную ставку.

Трамп предположил, что это "радует" председателя ФРС.

Президент США также выразил мнение, что ему следует сожалеть о назначении Пауэлла.

Представители ФРС отказались от комментариев.