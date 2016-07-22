​Трамп согласился баллотироваться в президенты США от республиканцев

Баку. 22 Июля. REPORT.AZ/ Миллиардер Дональд Трамп официально согласился баллотироваться в президенты США от Республиканской партии.

Как передает Report, об этом заявил Трамп в программной речи на съезде партии в Кливленде.

"Друзья, делегаты и сограждане американцы. Я со скромностью и благодарностью принимаю вашу номинацию в президенты Соединенных Штатов", — заявил он.

"Вместе мы вновь приведем нашу партию в Белый дом, а нашу страну — к безопасности, процветанию и миру. Мы будем страной щедрости и доброты, но также и страной закона и порядка", — заявил кандидат.