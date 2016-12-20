Трамп осудил убийство российского посла в Анкаре

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп осудил убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Как сообщает Report, в заявлении Д. Трамп выразил соболезнования семье и близким убитого посла.

"Убийство посла является нарушением цивилизованного порядка и заслуживает единодушного осуждения", - отмечается в заявлении.

Белый Дом и Госдепартамент США также резко осудили нападение на российского посла в Анкаре. "Эта ужасная атака на члена дипломатического корпуса неприемлема. Мы едины с Россией и Турцией в нашей решимости противостоять терроризму во всех его формах", – заявил пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Нед Прайс.