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    Трамп осудил убийство российского посла в Анкаре

    Убийство посла является нарушением цивилизованного порядка и заслуживает единодушного осуждения

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Избранный президент США Дональд Трамп осудил убийство российского посла в Турции Андрея Карлова. Как сообщает Report, в заявлении Д. Трамп выразил соболезнования семье и близким убитого посла.

    "Убийство посла является нарушением цивилизованного порядка и заслуживает единодушного осуждения", - отмечается в заявлении.

    Белый Дом и Госдепартамент США также  резко осудили нападение на российского посла в Анкаре. "Эта ужасная атака на члена дипломатического корпуса неприемлема. Мы едины с Россией и Турцией в нашей решимости противостоять терроризму во всех его формах", – заявил пресс-секретарь Совета по национальной безопасности Нед Прайс.

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