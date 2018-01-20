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    Трамп обвинил демократов в остановке работы правительства США

    Баку. 20 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в закрытии федеральных ведомств. Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в Twitter. 

    "Демократы гораздо больше обеспокоены незаконными иммигрантами, чем нашими вооруженными силами и безопасностью на нашей южной границе. Они бы легко могли договориться, но решили вместо этого приостановить работу правительства", — заявил Трамп.

    Напомним, ранее лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что вина за закрытие федеральных ведомств "лежит на плечах" президента страны Д. Трампа.

     

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