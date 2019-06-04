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Трамп: Brexit принесет пользу Великобритании

Трамп: Brexit принесет пользу Великобритании

Brexit должен состояться, он принесет пользу Великобритании.

Как сообщает Report, об этом  заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Я думаю, что он  состоится, и он должен состояться... Думаю, что он принесет пользу стране", -  заявил Д. Трамп.

Ранее президент США призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества. 

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