Трамп: Brexit принесет пользу Великобритании

Brexit должен состояться, он принесет пользу Великобритании.

Как сообщает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

"Я думаю, что он состоится, и он должен состояться... Думаю, что он принесет пользу стране", - заявил Д. Трамп.

Ранее президент США призвал Лондон не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.