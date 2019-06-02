Трамп прокомментировал ситуацию с брекситом

Президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступных в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд) за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества.

Как передает Report, с такими словами Трамп выступил в опубликованном в субботу интервью газете The Sunday Times в преддверии своего государственного визита в Соединенное Королевство. "Если бы я был ими [британскими властями], то я бы не выплачивал $50 млрд. Так поступил бы я. Я не заплатил бы, это огромная сумма", - сказал президент США.

Трамп подтвердил, что предлагал британскому премьер-министру Терезе Мэй подать в суд на ЕС, чтобы иметь больше рычагов воздействия на Брюссель.

Трамп предложил Лондону следовать по пути выхода из ЕС без соглашения, если власти сообщества откажутся предоставить британской стороне то, к чему она стремится. Президент США посоветовал послать в Брюссель для ведения переговоров с властями ЕС известного евроскептика, лидера Партии Brexit Найджела Фаража, которого он назвал "очень толковым человеком".