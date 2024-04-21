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США могут передать ракеты ATACMS Украине уже на следующей неделе

США могут передать ракеты ATACMS Украине уже на следующей неделе Соединенные Штаты могут начать передачу Украине вооружений, в том числе тактических ракет ATACMS, уже на следующей неделе.
Другие страны
21 апреля 2024 г. 20:58
США могут передать ракеты ATACMS Украине уже на следующей неделе

Соединенные Штаты могут начать передачу Украине вооружений, в том числе тактических ракет ATACMS, уже на следующей неделе.

Как передает Report, об этом заявил глава комитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер.

"Нам сообщили, как только президент США Джо Байден подпишет законопроект, убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели", - заявил он в эфире телеканала CBS.

Сенатор добавил, что пакет помощи будет включать дальнобойные вооружения, в том числе ATACMS. "Я считаю, что администрация в последние месяцы была готова подготовить и предоставить ATACMS. Это прописано в законопроекте", - отметил он.

Напомним, что Палата представителей Конгресса приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает оказание поддержки Киеву на сумму в размере около $61 млрд, в том числе передачу украинским военным тактических ракет ATACMS. Сенат начнет рассмотрение инициативы 23 апреля. Байден заявил, что подпишет законопроект, как только он будет одобрен Конгрессом.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ gələn həftə ATACMS raketlərini Ukraynaya təhvil verə bilər

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