США могут передать ракеты ATACMS Украине уже на следующей неделе

Соединенные Штаты могут начать передачу Украине вооружений, в том числе тактических ракет ATACMS, уже на следующей неделе.
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"Нам сообщили, как только президент США Джо Байден подпишет законопроект, убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели", - заявил он в эфире телеканала CBS.
Сенатор добавил, что пакет помощи будет включать дальнобойные вооружения, в том числе ATACMS. "Я считаю, что администрация в последние месяцы была готова подготовить и предоставить ATACMS. Это прописано в законопроекте", - отметил он.
Напомним, что Палата представителей Конгресса приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает оказание поддержки Киеву на сумму в размере около $61 млрд, в том числе передачу украинским военным тактических ракет ATACMS. Сенат начнет рассмотрение инициативы 23 апреля. Байден заявил, что подпишет законопроект, как только он будет одобрен Конгрессом.