США могут передать ракеты ATACMS Украине уже на следующей неделе

Соединенные Штаты могут начать передачу Украине вооружений, в том числе тактических ракет ATACMS, уже на следующей неделе.

Соединенные Штаты могут начать передачу Украине вооружений, в том числе тактических ракет ATACMS, уже на следующей неделе.

Как передает Report , об этом заявил глава комитета по разведке Сената Конгресса Марк Уорнер.

"Нам сообщили, как только президент США Джо Байден подпишет законопроект, убедившись, что Конгресс выполнит свою работу, эти вооружения будут отправлены к концу недели", - заявил он в эфире телеканала CBS.

Сенатор добавил, что пакет помощи будет включать дальнобойные вооружения, в том числе ATACMS. "Я считаю, что администрация в последние месяцы была готова подготовить и предоставить ATACMS. Это прописано в законопроекте", - отметил он.

Напомним, что Палата представителей Конгресса приняла законопроект об оказании дополнительной помощи Украине, который подразумевает оказание поддержки Киеву на сумму в размере около $61 млрд, в том числе передачу украинским военным тактических ракет ATACMS. Сенат начнет рассмотрение инициативы 23 апреля. Байден заявил, что подпишет законопроект, как только он будет одобрен Конгрессом.