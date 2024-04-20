Нижняя палата Конгресса США одобрила выделение $61 млрд для помощи Украине

Комплексный законопроект, в который входит передача Украине замороженных активов России, а также предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню набрал необходимое число голосов для принятия Палатой представителей США.

Комплексный законопроект, в который входит передача Украине замороженных активов России, а также предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню набрал необходимое число голосов для принятия Палатой представителей США.

Как передает Report, далее законопроект передадут в Сенат, где помощь Украине поддерживает большинство законодателей.

Согласно законопроекту, США выделят $61 млрд для помощи Украине, $26 млрд получит Израиль, в том числе $9,1 млрд на гуманитарные нужды, еще 8,12 млрд уйдет на Индо-Тихоокеанский регион.

Кроме того, законопроект содержит положения о конфискации российских активов, в том числе запрет на разморозку суверенных активов, полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием замороженных активов, а также использование активов для восстановления Украины. За законопроект проголосовали 360 конгрессменов, 58 выступили против.

В законопроект также входят положения о возможности введения новых ограничений против России, Китая, Ирана и запрете соцсети TikTok, принадлежащей частной китайской компании ByteDance.

17 ноября прошлого года администрация Белого дома и Конгресс не смогли договориться о принятии полноценного бюджета. Чтобы избежать шатдауна, помощь Израилю и Украине выделили в отдельный законопроект.