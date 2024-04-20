Байден: Сенат должен скорее одобрить помощь Киеву

Сенат американского Конгресса должен в кратчайшие сроки одобрить законопроекты с ассигнованиями на помощь Киеву, чтобы США как можно скорее направили Украине вооружения.

Сенат американского Конгресса должен в кратчайшие сроки одобрить законопроекты с ассигнованиями на помощь Киеву, чтобы США как можно скорее направили Украине вооружения.

Как передает Report, об этом говорится в письменном заявлении президента Джо Байдена после того, как данную инициативу одобрила Палата представителей законодательного органа.

"Я хочу поблагодарить спикера нижней палаты республиканца Майка Джонсона, лидера демократического меньшинства в нижней палате Хакима Джеффриса и двухпартийную коалицию законодателей в Палате представителей, которые проголосовали за то, чтобы поставить нашу национальную безопасность на первое место. Я призываю Сенат скорее отправить этот пакет законопроектов на мой стол, чтобы я подписал его и мы могли немедленно отправить оружие и технику в Украину, чтобы удовлетворить их неотложные потребности на поле боя", - сказал глава государства.