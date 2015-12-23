Совет Безопасности ООН обсудил ситуацию в Йемене

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В результате конфликта в Йемене убито 2 700 мирных жителей, в том числе 637 детей. По меньшей мере, 70 медучреждений пострадали от бомбежек. Разрушено 170 школьных зданий, а еще 600 получили повреждения. Как сообщает Report, об этом заявила помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам Кан Гюн Ва, выступая в Совете безопасности ООН.

По ее словам, выживание 7,5 млн. йеменцев зависит от продовольственной помощи. По меньшей мере, 2 млн. человек недоедают, а 320 тыс. детей находятся на грани голода.

Бомбардировки и обстрелы вынуждают йеменцев покидать свои дома. Число вынужденных переселенцев с начала конфликта выросло в восемь раз и достигло 2,5 млн.

Кан Гюн Ва сообщила, что гуманитарные организации оказывают помощь нуждающимся. Она выразила надежду на то, что договоренность о прекращении огня даст возможность добраться до тех, кто все это время оставался без помощи.