СМИ: В Мексике зафиксирована первая смерть от коронавируса

Первая жертва коронавируса, предположительно, зафиксирована в Мексике, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

По данным местных СМИ, накануне скончался 71-летний мексиканский бизнесмен по имени Хосе Кури. Ранее у него был подтвержден коронавирус после поездки в США.

Х.Кури являлся главой двух компаний Grupo Financiero Inbursa и Minera Frisco, а также входил в состав совета директоров еще семи компаний.

На данный момент власти не подтвердили официально, что причиной смерти мужчины стал именно коронавирус.

На данный момент в Мексике подтверждено 53 случая коронавируса.

Власти Мексики накануне заявили об отмене занятий и спортивных событий в школах, вузах и детских садах с 20 марта по 20 апреля, однако губернатор второго крупнейшего штата Халиско не согласился с консервативными мерами федерального центра и объявил о введении карантина уже с 17 марта, сразу после длинных выходных.