СМИ: Правительство ФРГ провело тайные переговоры с талибами

Представители правительства ФРГ провели в Дохе (Катар) 31 июля тайные переговоры с талибами.

Представители правительства ФРГ провели в Дохе (Катар) 31 июля тайные переговоры с талибами.

Как передает Report, об этом сообщает газета Bild .

По информации издания, Германию на переговорах представлял специальный уполномоченный по Афганистану и Пакистану Яспер Вик.

Встреча была подготовлена федеральной разведслужбой ФРГ и согласована с США.

На ней, по данным источников газеты, обсуждались гарантии безопасности для немецких сотрудников гуманитарных организаций в стране и положение афганцев, помогавших Бундесверу и федеральной полиции ФРГ во время их участия в международной операции в Афганистане.