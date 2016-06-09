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    Ответственность за теракты в Багдаде взяло ИГ

    Число погибших в двух терактах увеличилось до 28 человек

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за взрывы, прогремевшие сегодня в двух районах иракской столицы, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    По данным телеканала "Аль-Джазира", число погибших в двух терактах увеличилось до 28 человек. 

    Первый произошел в районе Аль-Джадида на востоке Багдада, где смертник взорвал автомобиль, начиненный взрывчаткой.

    Второй взрыв прогремел в городе Таджи к северу от столицы, где террорист въехал на заминированной машине в КПП армии Ирака.

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