В Милане задержали 10 напавших на демонстрацию в День освобождения от фашизма и нацизма

Полиция Милана задержала 10 человек, напавших на демонстрацию по случаю Дня освобождения от фашизма и нацизма 25 апреля.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANSA.
В правоохранительных органах отметили, что нападению подверглись участники марша в честь Еврейской бригады (национального воинского соединения в составе ВС Великобритании в годы Второй мировой войны).
По их данным, группа пропалестинской молодежи прорвалась через заграждение на площади Дуомо в центре города и напала на участников демонстрации, а также охранявших мероприятие волонтеров.
С 1946 года 25 апреля отмечается в Италии как национальный праздник (День освобождения от фашизма и нацизма), чествуют при этом в основном участников партизанского движения.