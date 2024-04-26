В Милане задержали 10 напавших на демонстрацию в День освобождения от фашизма и нацизма

В Милане задержали 10 напавших на демонстрацию в День освобождения от фашизма и нацизма

Полиция Милана задержала 10 человек, напавших на демонстрацию по случаю Дня освобождения от фашизма и нацизма 25 апреля.

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Полиция Милана задержала 10 человек, напавших на демонстрацию по случаю Дня освобождения от фашизма и нацизма 25 апреля. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство ANSA. В правоохранительных органах отметили, что нападению подверглись участники марша в честь Еврейской бригады (национального воинского соединения в составе ВС Великобритании в годы Второй мировой войны). По их данным, группа пропалестинской молодежи прорвалась через заграждение на площади Дуомо в центре города и напала на участников демонстрации, а также охранявших мероприятие волонтеров. С 1946 года 25 апреля отмечается в Италии как национальный праздник (День освобождения от фашизма и нацизма), чествуют при этом в основном участников партизанского движения. Подпишитесь на наш Telegram канал