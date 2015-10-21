​Сирийские правозащитники: В результате российских авиаударов погибли 370 человек

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В результате более 500 авиаударов, нанесенных российскими истребителями в Сирии, погибли 370 человек, 120 из которых мирные жители.

Как сообщает Report со ссылкой на "Al Jazeera", информацию распространила Организация наблюдения за правами человека в Сирии.

По информации, в список также включены имена 45 оппозиционеров и мирных жителей, погибших в результате российских авиаударов 10 октября.

В организации отметили, что в результате нанесения Россией авиаударов по Хомсу, Халабу и Лазкия, сотням тысяч людей пришлось покинуть дом.

Министерство обороны России же распространило информацию о нанесении ударов по позициям ИГ и "Фронта ан-Нусра".

Как сообщили в Координационном офисе по гуманитарной помощи ООН, в результате перестрелок за последние дни 35 тыс. человек были вынуждены покинуть дома. Жители Халаба бежали в регионы Кефер Наха и Орем Кубра на юго-западе города. Как отметили в офисе, беженцы, среди которых много женщин, детей и стариков, нуждаются в еде и крове.

Отметим, что Россия приступила к военным операциям в Сирии 30 сентября.