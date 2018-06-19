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    Рейтинг Трампа достиг рекорда с начала его президентского срока

    Не менее 45% американцев одобряют деятельность президента США

    Баку. 19 июня. REPORT.AZ/  Не менее 45% американцев одобряют деятельность президента США Дональда Трампа. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  свидетельствуют данные опроса аналитического агентства Gallup poll. Это самый высокий показатель с момента его вступления в должность.

    Девяносто процентов одобряющих его деятельность — республиканцы. Отмечается, что независимо от деятельности Трампа, маловероятно, что он сможет получить большую поддержку среди демократов.

    Gallup poll также сообщает, что на протяжении всего срока президентства рейтинги Трампа были значительно ниже, чем у его предшественников.

    Опрос проводился по телефону 11-17 июня. В нем приняли участие 1511 человек. Статистическая погрешность составляет три процентных пункта.

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