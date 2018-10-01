Референдум о переименовании Македонии признали несостоявшимся

Баку. 1 октября. REPORT.AZ Референдум по вопросу подписания межправительственного договора с Грецией о переименовании Республики Македония, который прошел 30 сентября, признан несостоявшимся.

Как передает со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственной избирательной комиссии (ГИК) Оливер Деркоский после подсчета 100% бюллетеней.

"Согласно утвержденному результату голосования на референдуме 2018 года, решение не принято, так как не голосовала половина от общего числа избирателей, указанных в избирательных списках", - отметил он.

По данным ГИК, итоговая явка составила 36,91%. За межправительственный договор с Грецией высказались 91,46% (более 609 тыс. граждан) от общего числа проголосовавших, против - 5,65%.